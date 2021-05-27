Украина

Президент донецкого клуба подвел итоги под последними выступлениями команды, а также обозначил планы на будущее.

После подписания контракта с итальянским главным тренером Роберто Де Дзерби, президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов дал широкое интервью, в котором также затронул темы обсуждения результатов прошлого сезона, фактора отсутствия болельщиков на трибунах и очертил дальнейшее направление развития команды.

"Тяжело дать оценку только за последние пять лет. В этом году, 11 октября, будет 25 лет, как я служу Шахтеру. Поэтому могу сказать, что за 25 лет мы переживали. А если брать последние 5 лет… Наверное, игра с мадридским Реалом. После первого тайма мы увидели счет 0:3. Было очень много нашей молодежи, воспитанников Академии.

И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть крупнее! И дома мы их победили 2:0. То есть в этом году в Лиге чемпионов мы все-таки сыграли здорово с Реалом, мы не проиграли Интеру и вышли из самой сложной группы.

Это было здорово. Мы выиграли 4 чемпионства подряд. А в этом году мы проиграли — это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи.

Сезоном ранее, мы дошли до полуфинала Лиги Европы УЕФА с очень яркой, красивой, атакующей игрой. Думаю, что наша игра нравилась очень многим болельщикам.

То есть, Шахтер действительно демонстрировал и красоту, и уверенность, и он умел побеждать. Но для того чтобы выигрывать европейские трофеи, должен быть набор деталей и, в то же время, везение. Нам попался очень сильный Интер, и, к сожалению, у нас не получилось.

В 2009 году у нас в полуфинале было киевское Динамо. 30 апреля мы сыграли на выезде 1:1, 7 мая победили 2:1. А 20 мая мы обыграли на выезде Вердер. Это были прекрасные, счастливые минуты для всех нас, для всех наших болельщиков.

Нам не хватило сил обыграть Интер. Интер очень сильный! Посмотрите, что Интер делает в национальном чемпионате. Это действительно очень мощная команда, которая за 4 тура до окончания чемпионата Италии уже празднует чемпионство с большим отрывом. И то, что мы вышли из этой группы, где Реал, Интер и Боруссия М, заняли третье место… Это говорит о многом.

Я всегда скучал, скучаю и всегда буду скучать по родному Донецку. Этот город я очень люблю — 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке. Я всегда говорил о том, что наш город самый красивый, для меня самый любимый, и воздух там самый чистый, самый лучший! И самое главное — люди там прекрасные.

Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, в Украине наступит мир и мы будем играть на Донбасс Арене. Допустим, первая игра — Шахтер – Динамо (Киев). Мне кажется, это было бы очень интересно. А вторая игра — Лига чемпионов. Чтобы там звучал гимн Лиги чемпионов. Было бы здорово, чтобы «Шахтер» играл с Ливерпулем, Манчестер Сити или Барселоной, Реалом… Здорово!

И очень жаль, что такие наши победы, как над Реалом, не увидели наши болельщики на Донбасс Арене. Мы — оттуда, наша команда — из Донецка, и мы гордимся этим. И мы будем делать все для того, чтобы выигрывать трофеи, завоевывать трофеи и радовать наших болельщиков.

Я думаю, что отсутствие болельщиков на футбол действует очень сильно. Футбол — это игра, прежде всего, для болельщиков. Я же помню, когда идешь на стадион, там только кто-то крикнул — уже как минимум пульс 180. Если играешь на выезде, 5 человек крикнуло — а мне кажется, что собралось уже 50 тысяч. И все, уже дрожишь.

Или на нашем стадионе: ты чувствуешь, как команду гонят вперед, наши болельщики всегда нас хорошо поддерживали. Это совсем другое. Я сам 7 лет не был на стадионе и тоже испытываю большую боль. Я же сказал: болельщики на стадион не ходят, у них нет такой возможности, и я тоже — не пропускаю ни одного матча, но по телевизору, а это совсем другое.

Но в то же время мы все живем надеждой на лучшее, что все изменится и мы будем ходить на стадион, радовать наших болельщиков яркой, красивой, качественной, зрелищной и победной игрой.

В принципе, мы всегда делились с болельщиками своими целями. Я помню, когда в 1996-м году я стал президентом Шахтера и пообещал, что мы выиграем чемпионство. Все смеялись. Никто не верил. Все подумали, что я сумасшедший. Может быть, они были и правы, что самое интересное. Но в итоге прошло 5 лет, и мы чемпионами стали.

Это было 11 июня 2002 года — мы выиграли чемпионство. Первое чемпионство появилось в Донецке. Наверное, вы не помните тех минут, но это были миллионы болельщиков. Они вышли сами, по зову сердца, встречать команду! Шахтер выиграл 1:0 в Ужгороде у Закарпатья, Белик на 50-й минуте забил гол.

Команда прилетела, а люди пришли в аэропорт ее встречать. Я не знаю, это были десятки, сотни тысяч людей. Не было ни концертов, ни салютов — ничего не было. Если вы помните, мы потом праздновали всегда громко, ярко, с концертами. А тогда я помню: идут десятки, сотни тысяч людей… Мы сидим, празднуем с друзьями, 10 человек.

И я подумал: мы заказали стол в ресторане и вроде бы о себе побеспокоились, а болельщики не празднуют вместе с нами. И тогда мы начали всегда думать, как громко отпраздновать с болельщиками. Мы переживаем с болельщиками! Каждую игру, каждую победу — мы радовались с болельщиками. И мы начали праздновать всегда вместе с болельщиками. Думаю, наши болельщики помнят, что мы всегда громко, ярко, вместе праздновали любые наши победы, особенно чемпионства.

Мне тяжело сказать, что-то относительно ближайших пяти лет развития клуба. Мы никогда не смотрели такими горизонтами — пятилетка или что-то подобное. Мы всегда ставили перед собой самые амбициозные цели. Мы всегда стремились к тому, что в наших руках должны быть трофеи. Мы должны выигрывать национальный чемпионат, Кубок, радовать болельщиков яркой, красивой, содержательной игрой, которая нравится всем болельщикам.

За это и команду любят — за качество игры. И, конечно, мы должны в Европе показывать те результаты, которыми сможем гордиться. Не стыдиться, а гордиться. Мы будем делать все для этого, будем идти вперед и пять, и десять, и более лет. Будем идти только вперед.

Что бы хотелось выиграть? Конечно, хочется выиграть европейский трофей. Это непросто. Без Донбасс Арены, без своего стадиона, об этом громко заявлять... Непросто. Мы все-таки играем на чужих полях. В чемпионате — выигрывать, в Кубке — выигрывать. Это понятно. И делать все для того, чтобы у нас была очень сильная команда и мы шли в Европе вперед, вперед и вперед. Нам нужны победы в Европе.

Прежде всего, хотелось бы, чтобы в финале была команда, которую мы обыграем. Почему? Потому что, когда вы куда-то идете и думаете: я хотел встретиться, например, с Реалом и обыграть его… Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль, и Манчестер Юнайтед сегодня тоже показывает хорошую игру.

Хотелось бы встретиться там с такой командой, чтобы игра была яркой и красивой, но кубок должен быть наш — это важно. То есть хотелось бы выиграть. Дойти до этого, а там уже неважно — слабых там не бывает!

Смотрите, мы же работаем все-таки для чего? Мы же все равно хотим побеждать в Европе — все для этого делаем. Просто сегодня посмотрите на Лигу Европы, какая там конкуренция. Такая же, как и в Лиге чемпионов. Там сумасшедшие команды! Непросто выигрывать Лигу Европы.

Но мы все равно ставим перед собой самые амбициозные цели, будем покупать таких игроков, приглашать лучших тренеров, развивать Академию, чтобы наши футболисты были очень сильные, чтобы радовали нас. Наши амбиции такие — нацеленные на победы", — подытожил президент Шахтера.

Напомним, что после вчерашнего финала Лиги Европы УЕФА, в котором испанский Вильярреал обыграл английский Манчестер Юнайтед в серии пенальти (1:1, 11:10 – пен.), "горняки" узнали окончательный список своих возможных соперников в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА.