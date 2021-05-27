Украина

Донецкий клуб опубликовал видео с первыми шагами итальянского наставника по украинской земле.

25 мая 2021-го года донецкий Шахтер объявил о подписании контракта с экс-наставником итальянского Сассуоло Роберто Де Дзерби, который ближайшие два сезона будет работать во главе "горняков" вместе со своими помощниками по тренерскому штабу.

Руководство "оранжево-черных" в лице президента клуба Рината Ахметова и генерального директора Сергея Палкина высоко оценили потенциал данного наставника, выразив надежды, что он сможет привести клуб к новым достижениям уже в обозримом будущем.

Так, Ахметов сказал о Де Дзерби следующее: "Вся наша команда его рекомендовала. По большому счету, когда я уже принял решение пригласить нового специалиста, я сказал: "Между кем мы можем думать? Дайте мне трех кандидатов". И они дали одного и сказали: "Это кандидат номер один, два и три". И очень просят, чтобы мы сделали все для того, чтобы он принял наше приглашение и оказался в Киеве".

В то время как Палкин отметил, что "Роберто — сильный и квалифицированный специалист, который считается одним из самых талантливых и перспективных тренеров Европы.

Он молод и амбициозен, он хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи. И в этом наши стремления полностью совпадают".

Сам же итальянский специалист отнес Шахтер к категории топ-клубов в своем комментарии на фоне подписания соглашения: "Я считаю, что Шахтер — это топ-клуб. Потому что у руководства Шахтера, которое вышло со мной на связь, были те же философия и идеи, что и у меня. Потому что в Шахтере много талантливых футболистов. И потому что я очень хотел тренировать за границей. Работать в Италии — это одно, но работа за рубежом дает рост моей карьере".

Чуть позднее, клуб опубликовал видеоматериал, который содержит в себе историю о первых двух сутках пребывания 41-летнего уроженца Брешии в Украине.

Напомним, что Football.ua ранее подготовил материал о системе игры, которую прививает своим командам Де Дзерби, а также предложил своим пользователям спрогнозировать результаты работы данного наставника во главе донецкого клуба.