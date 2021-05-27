Украина

Форвард не окажется в донецком клубе.

Нападающий Монцы Марио Балотелли не окажется летом в донецком Шахтере, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, приглашение итальянского форварда не входит в трансферные планы нового тренера "горняков" Роберто Де Дзерби.

Издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что футболист покинет Монцу на правах свободного агента, и помимо украинского клуба в нем заинтересован Комо.

Балотелли не желает продлевать контракт с нынешним клубом из-за того, что Монце не удалось квалифицироваться в Серию А.

В 14 матчах минувшего сезона Серии Б на счету Балотелли шесть голов и один голевой пас.

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