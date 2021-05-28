Украина

Футболист продолжит карьеру в другом клубе.

Защитник Ингульца Денис Балан заявил, что покидает клуб по окончанию контракта.

"Ингулец, хочу сказать тебе спасибо за то время, которое мы пробыли вместе. Наши пути расходятся, но мы движемся в одном направлении. Спасибо болельщикам за то, что были добры ко мне и поддерживали. Огромную благодарность хочу выразить президенту клуба. Вы делаете большое дело и я желаю вам чтобы ваши мечты сбылись.

Спасибо большое Сергею Лавриненко, что пригласили меня в свою команду. Играть под вашим руководством было одно удовольствие. Я очень вам благодарен за всё то, что вы сделали для меня. Пацаны, и конечно же спасибо вам. Вы крутая команда и прекрасный коллектив, я очень рад что познакомился с каждым из вас. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Ингулец, я не говорю прощай, всего лишь до свидания", — написал Балан в своем Instagram-аккаунте

Балан присоединился к Ингульца в 2017 году из одесского Черноморца. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 22 матча, в которых записал на свой счет два гола.