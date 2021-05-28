Футболист продолжит карьеру в другом клубе.
Денис Балан, Instagram
28 мая 2021, 11:42
Защитник Ингульца Денис Балан заявил, что покидает клуб по окончанию контракта.
"Ингулец, хочу сказать тебе спасибо за то время, которое мы пробыли вместе. Наши пути расходятся, но мы движемся в одном направлении. Спасибо болельщикам за то, что были добры ко мне и поддерживали. Огромную благодарность хочу выразить президенту клуба. Вы делаете большое дело и я желаю вам чтобы ваши мечты сбылись.
Спасибо большое Сергею Лавриненко, что пригласили меня в свою команду. Играть под вашим руководством было одно удовольствие. Я очень вам благодарен за всё то, что вы сделали для меня. Пацаны, и конечно же спасибо вам. Вы крутая команда и прекрасный коллектив, я очень рад что познакомился с каждым из вас. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Ингулец, я не говорю прощай, всего лишь до свидания", — написал Балан в своем Instagram-аккаунте
.
Балан присоединился к Ингульца в 2017 году из одесского Черноморца. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 22 матча, в которых записал на свой счет два гола.