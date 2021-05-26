Лига Европы

За выход в групповой этап Лиги Европы луганская команда может гарантированно получить 3,63 миллиона евро.

Стало известно, сколько команды смогут заработать за участие во втором по рангу еврокубковом турнире — Лиге Европы в сезоне-2021/22. Об этом сообщает Netherlands News Live со ссылкой на L’Equipe.

Победитель Лиги Европы следующего сезона получит 8,6 миллиона евро, а проигравший финалист турнира — 4,6 млн евро (+100 тысяч евро по сравнению с прошлым годом).

Общий призовой фонд турнира упадет с 510 до 465 млн евро. Однако если учесть, что количество участников сократилось с 48 команд до 32, то некоторые клубы могут получить выгоду.

Луганская Заря, как и все другие клубы, которые смогут пройти или уже вышли в групповой этап Лиги Европы получит по 3,63 миллиона евро (+710 тысяч евро).

Победа на групповом этапе принесет командам 630 тысяч евро (+60 тысяч евро), ничья — 210 тысяч евро (+20 тысяч евро). За выход из группы клубам будет начислено еще по 1,1 млн евро.

Ранее стало известно, сколько Динамо заработает за выход в Лигу чемпионов-2021/2022.