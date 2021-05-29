Украина

Функционер рассказал о пролонгации соглашений с игроками.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин в интервью клубному телеканалу рассказал о судьбе футболистов, у которых завершаются контракты.

"У Малышева и Пятова заканчиваются соглашения. У Дентиньо еще нет, у него контракт заканчивается в конце года. Думаю, по Дентиньо будем принимать решение в ближайшее время, посмотрим. Есть вероятность, что он уйдет. Мы посмотрим еще.

По Пятову я уже говорил, наверное, я уже надоел со своим ответом. Мы дали ему предложение, он думает, что-то долго думает, уже затянулось его раздумье по поводу того, хочет он остаться в Шахтере или нет. Наверное, ему надо как можно быстрее принять финальное решение и определиться".

Также Палкин оценил успех клуба в продлении контракта с бразильским защитником Додо.

"Продление контракта с Додо – главная трансферная удача года? Я бы не называл удачей – это наша работа.

Если есть перспективный футболист, который нам очень многое дает с точки зрения спортивного результата, то исходя из логики мы должны его подписывать.

Да, переговоры могут быть разные: сложные, легкие, но это то, что мы должны делать", — сказал Палкин.