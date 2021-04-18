Украина

Генеральный директор Шахтера дал оценку увиденному в матче его команды против Динамо Киев.

Для донецкого Шахтера поединок в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо был ключевым с точки зрения турнирной борьбы за лидерскую позицию в турнирной таблице. Однако, коллектив Луиша Каштру так ничего и не смог противопоставить обороне принципиального соперника, в результате чего уступил со счетом 0:1, и фактически потерял шансы на защиту титула.

Шахтер — Динамо Киев 0:1 Видео гола и обзор матча

На неудачный результат своей команды в интервью телеканалу Футбол отреагировал генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Как можно выиграть матч, если мы по воротам не бьем? Мы играли плохо, тут не о чем говорить. Анализировать что-то, собственно, тут все понятно.

Наверное, есть определенные проблемы, если нам так тяжело даются победы. Поэтому, если есть проблемы, их нужно решать. Будем заниматься этим в ближайшее время — решать проблемы", — подытожил функционер донецкого Шахтера.

В следующем туре донецкому Шахтеру предстоит сыграть в гостях у Александрии, после чего наблюдать за тем, как киевское Динамо старается досрочно завоевывать чемпионский титул в матче против Ингульца.