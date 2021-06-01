Полузащитник продолжит выступать за киевлян.
Виталий Буяльский, фото Динамо
01 июня 2021, 18:20
Виталий Буяльский и Динамо Киев пришли к соглашению о продлении контракта, сообщает официальный сайт клуба.
Украинский полузащитник поставил подпись под сделкой с чемпионом страны до лета 2025 года.
28-летний полузащитник является воспитанником Динамо Киев и провел за команду 231 поединок во всех соревнованиях.
Отметим, что Виталий Буяльский не смог поехать на чемпионата Европы из-за повреждения, но верит, что это не последний шанс.