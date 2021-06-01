Украина

Полузащитник продолжит выступать за киевлян.

Виталий Буяльский и Динамо Киев пришли к соглашению о продлении контракта, сообщает официальный сайт клуба.

Украинский полузащитник поставил подпись под сделкой с чемпионом страны до лета 2025 года.

28-летний полузащитник является воспитанником Динамо Киев и провел за команду 231 поединок во всех соревнованиях.

Отметим, что Виталий Буяльский не смог поехать на чемпионата Европы из-за повреждения, но верит, что это не последний шанс.