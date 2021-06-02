Украина

Полузащитник сборной Украины высказался о юных игроках.

Руслан Малиновский очень положительно отозвался о молодых украинских футболистах, выделив их лучшие стороны.

"Это поколение сломать тяжело, потому что они устойчивые. Даже если игра не идет, они хотят расти, работать, прогрессировать, нет проявлений звездных моментов.

Видно, что простые ребята, с уважением относятся к старшим. Сейчас в сборной хороший коллектив. Хочу сказать, что когда впервые приезжал в сборную такого не было, более в хороших отношениях, нет таких кланов. Если они будут продолжать также работать их ждет большое будущее не только в клубах, но и в сборной", — сказал полузащитник в эфире YouTube-проекта BurBuzz.

Напомним, что Руслан Малиновский перенесет операцию после розыгрыша чемпионата Европы.