Таким был выбор болельщиков донецкого клуба, который до последнего боролся за выживание.
Орест Лебеденко, ФК Олимпик
03 июня 2021, 21:52
Олимпик на своем официальном сайте назвал имя лучшего своего футболиста по итогам сезона-2020/21.
Им стал защитник Орест Лебеденко, за которого проголосовало большинство болельщиков донецкого клуба.
По итогам финального голосования 22-летний украинец опередил полузащитника Евгения Пасича и защитника Ивана Зотько.
В прошедшем сезоне Лебеденко провел 23 поединка, в которых отдал пять результативных передач.
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