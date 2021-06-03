Украина

Таким был выбор болельщиков донецкого клуба, который до последнего боролся за выживание.

Олимпик на своем официальном сайте назвал имя лучшего своего футболиста по итогам сезона-2020/21.

Им стал защитник Орест Лебеденко, за которого проголосовало большинство болельщиков донецкого клуба.

По итогам финального голосования 22-летний украинец опередил полузащитника Евгения Пасича и защитника Ивана Зотько.

В прошедшем сезоне Лебеденко провел 23 поединка, в которых отдал пять результативных передач.

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