Форвард Ференцвароша открыл счет в товарищеском матче против Северной Ирландии.
АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ,GETTY IMAGES
03 июня 2021, 21:27
В настоящее время проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины встречается с Северной Ирландией в рамках подготовки к Евро-2020.
В этом противостоянии в стартовом составе команды Андрея Шевченко вышел нападающий Ференцвароша Александр Зубков, который смог открыть счет в матче на 10-й минуте.
Для 24-летнего украинца это дебютный гол в футболке национальной команды. Также он проводит юбилейный десятый поединок в составе сборной. До этого был лишь ассист в матче против Германии в Лиге Наций.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия.