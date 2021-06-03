Украина

Форвард Ференцвароша открыл счет в товарищеском матче против Северной Ирландии.

В настоящее время проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины встречается с Северной Ирландией в рамках подготовки к Евро-2020.

В этом противостоянии в стартовом составе команды Андрея Шевченко вышел нападающий Ференцвароша Александр Зубков, который смог открыть счет в матче на 10-й минуте.

Для 24-летнего украинца это дебютный гол в футболке национальной команды. Также он проводит юбилейный десятый поединок в составе сборной. До этого был лишь ассист в матче против Германии в Лиге Наций.



На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия.