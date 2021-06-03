Голкипер киевлян продемонстрировал отличное виденье поля и отдал классную передачу.
Георгий Бущан, УАФ
03 июня 2021, 23:03
Сборная Украины в своем втором товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020, минимально обыграла Северную Ирландию со счетом 1:0.
На 21-й минуте уже при счете 1:0 в пользу команды Андрея Шевченко, произошел довольно интересный момент.
Вратарь "сине-желтых" Георгий Бущан отдал классную передачу через все поле на автора забитого мяча Александра Зубкова, который ворвался в штрафную и отдал передачу на Романа Яремчука, который пробил точно во вратаря. Спустя мгновение ассистент главного арбитра зафиксировал положение вне игры у Зубкова.
Видео момента на 2:04:
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