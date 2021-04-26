Украина

Вратарь киевского клуба высоко отозвался о своем наставнике.

Вчера, 25 апреля, киевское Динамо разгромило Ингулец и досрочно стало чемпионом Украины сезона-2020/21.

После матча голкипер Динамо Георгий Бущан поделился мыслями о проведенном поединке и чемпионстве "бело-синих".

"На ноль играем, потому что не бьют по воротам, а за это огромное спасибо всей команде, потому что мы обороняемся начиная от нападающих".

Также украинский вратарь считает, что золото Украины по праву вернулось в Киев.

"Это правда. Но в жизни все циклично и бывает по-разному – пару лет назад было одно, сегодня так. Сейчас порадуемся и через 2 дня начнем готовиться к новому сезону.

Как буду отмечать? В кругу семьи — всей командой".

Ранее стало известно, что Мирча Луческу стал первым тренером, которому удалось стать чемпионом Украины с двумя разными клубами. Так, в контексте чемпионства, Бущан высказался и о румынском специалисте.

"Ему не надо было ничего доказывать. Он – хороший тренер и хороших футболистов привел к чемпионству", — сказал 26-летний вратарь.

Ранее сам Мирча Луческу прокомментировал достигнутый по итогу сезона результат.