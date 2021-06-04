Украина

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в товарищеском поединке перед чемпионатом Европы-2020.

Неделей ранее, товарищеский матч против Бахрейна (1:1) оставил нас в смешанных чувствах от увиденного, однако после просмотра игры против Северной Ирландии, согласитесь, послевкусие было совершенно иным. Уютная камерная атмосфера Днепр-Арены, которую в этот вечер, в рамках дозволенного, переполняли фанаты, положительно сказалась на настроении команды Андрея Шевченко, а главное — не позволила ей сбавлять натиск в ключевые отрезки встречи. В целом, если после матча все говорят о плохой реализации моментов в условиях победы, то, наверное, команда сумела себя показать с неплохой стороны.

По итогам голосования, при поддержке спонсора сборной Украины ТМ Львівське, приз "Лев матчу" в игре против Северной Ирландии получил Андрей Ярмоленко. Возвращение правого вингера в основной состав национальной команды было отдельным сюжетом в общем сценарии отчетного поединка.

И пусть у него далеко не все получалось в плане реализации голевых моментов, но колоссальная энергия от одних лишь его стараний передавалась партнерам по ходу всей встречи. Ярмоленко действительно был лидером, поэтому фанатское признание он точно заслужил.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на Днепр-Арене (по 10-балльной шкале).

Украина

Георгий Бущан — 7,0. У голкипера сборной Украины один по-настоящему серьезный вызов в этой игре и еще несколько более мелких ситуаций, в которых Бущан справлялся уже на опыте. Сейв под занавес первого тайма дал нам уверенность в успешности исхода противостояния, а игра без срывов на перехватах передач соперников с флангов позволяла не так уж и сильно напрягаться партнерам по обороне.

Александр Караваев — 7,0. Автор голевой передачи в этом поединке в начальной его фазе часто не попадал в такт с передачами партнеров по сборной. Однако, правый защитник не останавливался в нагнетании обстановки внутри чужой штрафной, результатом чего стало закономерное результативное действие с его стороны.

Илья Забарный — Николай Матвиенко — 6,5. Особых вопросов к паре наших центральных защитников не возникало по ходу поединка, разве что можно припомнить представителю Шахтера удар головой от Брауна под конец первого тайма, но Бущан сделал все, чтобы Матвиенко не пришлось оправдываться за эпизод проигранной верховой борьбы. В остальном, данная пара показала себя с очень даже неплохой стороны, и спокойно справлялась даже с габаритными исполнителями соперников.

Виталий Миколенко — 7,0. Опасность с левого фланга нашей атаки для ворот соперников приходила регулярно, и далеко не самую последнюю роль в этом сыграл наш фланговый защитник. Миколенко не стеснялся в отдельных эпизодах даже вести борьбу на втором этаже, предельно оголяя свой фланг, но без этого риска было сложно представить частое нахождение сборной Украины у чужой штрафной.

Руслан Малиновский — 6,5. Один из лидеров текущего созыва команды Андрея Шевченко попытался отыграть эту роль и в этом поединке, разбавив нашу креативную составляющую в атаке новыми красками. Далеко не все получалось у Малиновского в игре против Северной Ирландии, да и британцы знали, против кого им необходимо играть в первую очередь. Однако, пару моментов для партнеров Руслан все-таки сумел создать даже из-под плотной опеки.

Сергей Сидорчук — 6,5. С большой долей вероятности, Сидорчуку придется выступать на чемпионате Евро-2020 только в качестве подмены Тарасу Степаненко, однако нельзя сказать, что нынешние кондиции футболиста киевского Динамо в чем-то уступают конкуренту за место в составе. Сергей в этом матче даже имел возможности для взятия ворот, так как соперники не особо делали акцент на наступления именно через центральную зону. При этом, Сидорчук все равно успевал в нужные моменты обеспечивать подбор мяча.

Николай Шапаренко — 6,5. Полузащитник в этот вечер играл в смелый и, где-то, немного самоуверенный футбол, однако он все равно достаточно органично смотрелся на общем фоне. Как и в Динамо, из Шапаренко постепенно хотят выкристаллизовать лидера команды с прицелом на будущее. А сам Николай и рад при этом стараться. Не отличившись результативными действиями, он покинул пределы поля за полчаса до конца игры, однако оставил о себе хорошие впечатления.

Андрей Ярмоленко — 7,5.

Роман Яремчук — 6,0. Нападающий сборной Украины серьезно переживал относительно своего повреждения перед стартом основного раунда Евро-2020, но, как видим, в игру национальной команды он вернулся без особых проблем. Согласно видению тренерского штаба, у Яремчука был лишь один тайм на то, чтобы показать себя с наилучшей стороны. Роман многое отдал ради выполнения этой задачи, но переиграть Пикока-Фарелла в отведенное ему время так и не сумел.

Александр Зубков — 7,0. Ровно десять матчей шел представитель венгерского Ференцвароша к тому, чтобы открыть счет своим голам за сборную Украины. В этом поединке Зубков показал отличный стартовый отрезок с множественными созданиями опасных ситуаций внутри своей штрафной, а в нужный момент просто оказался в правильной позиции перед чужими воротами. У него также был только один тайм на то, чтобы показать себя с лучшей стороны, и видится, что за этот период он сделал куда больше, чем тот же Яремчук.

Марлос — 6,0. Полузащитнику оказалось достаточно проблематично сходу вписаться в ход поединка, поэтому некоторое время мы практически не видели остроты в его действиях. Однако, постепенно сборная Украины возвращала себе контроль над ситуацией во втором тайме, и Марлос был одним из ключевых футболистов для передвижения мяча. Уже в компенсированное время матча он имел две ситуации для оформления результативного действия, но боковой арбитры отменил гол Беседина, а на последних секундах Бонфим откровенно пожадничал в завершении контратаки.

Артем Беседин — 5,5. Как и полагалось форвардам сборной Украины в этом поединке, Беседин стал лишь одной из деталей общего паззла отсутствия реализации голевых моментов. У нападающего было, как минимум, два очевидных шанса для забитого мяча, и если со вторым офсайдом, на который и пришелся точный удар, поспорить было сложно, то в первой ситуации, с передачей от Ярмоленко, необходимо было забивать, а уже потом сокрушаться об ошибочно поднятом флажке.

Геннадий/George/Георгий Судаков — 7,0. Когда была оглашена наша окончательная заявка на чемпионат Европы-2020, почему-то нашлось много недовольных попаданием в состав столь юного футболиста. Впрочем, оправдываться за такое решение тренерского штаба Судакову, после настолько уверенного выхода на замену в этот поединке, не имеет необходимости. Наставники видят в нем большой потенциал, а он отплачивает им за доверие непосредственно на футбольном поле. В итоге, все равно выигрывают болельщики — за игрой полузащитника было приятно наблюдать.

Тарас Степаненко вышел последним на футбольное поле в этот вечер в составе нашей команды, став тем самым зеркальной заменой для Сидорчука, по сравнению с матчем против Бахрейна. Опорный полузащитник на опыте сразу завязал на себе игру в центре поля, и за отведенные ему четверть часа игрового времени успел набрать достаточно действий как в атаке, так и в обороне.