Футболист прибыл в распоряжение Андрея Шевченко.
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, УАФ
04 июня 2021, 17:49
Полузащитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко уже прибыл в расположение сборной Украины.
Футболист прокомментировал прибытие в Харьков и рассказал о предстоящих играх на Евро-2020.
"Парни сыграли очень хороший матч против Северной Ирландии. Много не забили, но контролировали ход встречи. Видно, что все в тонусе. Впереди нам предстоит серьезный турнир, новые цели, новая мотивация, поэтому с нетерпением жду, когда приступлю к работе.
Мне нужно как можно быстрее переключиться с ЛЧ, потому что Евро – тоже очень серьезный турнир. Когда приезжаю в сборную, полностью стараюсь переключаться на нее. Это честь. У меня нет выбора, буду переключаться.
Будет непросто, но надо быть профессионалом. Я должен сделать это ради нашей страны. Если буду слишком много думать о поражении в финале ЛЧ, это не будет идти мне на пользу", — сказал Зинченко.
Напомним, Евро-2020 стартует 11 июня и завершится 11 июля. Сборная Украины сыграет первый матч на турнире 13 июня против Нидерландов.
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