Украина

Андрей Шевченко определился со стартовым составом на последний товарищеский матч перед Евро-2020.

В рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы сборная Украины проведет заключительный товарищеский поединок против Кипра, который пройдет в Харькове на ОСК Металлист.

Тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко определился со стартовым составом на данный матч.

Выделим второе подряд появление в старте для вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко, которому нужно набрать форму перед Евро-2020, а также наличие Евгения Макаренко в опорной зоне средней линии. В защитной линии также есть сюрпризы — Николай Матвиенко составит пару центральных защитников с Сергеем Кривцовым, а справа сыграет Илья Забарный.

Также отметим, что из заявки на матч был исключен Виктор Цыганков, у которого повреждение икроножной мышцы. Вместо него в обойму Андрея Шевченко добавился Роман Безус.

Стартовый состав сборной Украины: Пятов — Забарный, Матвиенко, Кривцов, Соболь — Макаренко — Зинченко, Малиновский — Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Бущан, Судаков, Попов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Безус, Миколенко, Довбик, Беседин, Караваев, Трубин.

Напомним, матч Украина — Кипр пройдет сегодня, 7 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями матча вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.