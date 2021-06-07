Тесты

В день рождения Марлоса мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Марлос выступает в Украине вот уже девять лет и без него весьма трудно представить украинский чемпионат. В 2017 году футболист очередной раз доказал верность нашей стране и принял украинское гражданство.

На этой неделе Марлос отправится в составе сборной Украины на Евро-2020. Сегодня же, 7 июня, футболист празднует День Рождения.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.



Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.