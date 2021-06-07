Украина

"Сине-желтые" будут готовиться к отборочным матчам на Евро-2021.

Сборная Украины по пляжному футболу отправляется в Молдову, где проведет короткий учебно-тренировочный сбор из трех дней. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

8 и 9 июня в Кишиневе подопечные Николая Костенко проведут два товарищеских матча против сборной Молдовы, которые будут нацелены на подготовку "сине-желтых" к отборочному турниру Суперфинала Евролиги-2021.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Неруш (Гриффин), Владимир Гладченко (Сервит).

Полевые игроки: Игорь Борсук (Артур Мьюзик), Олег Сиренко (Альтернатива), Максим Войток, Александр Корнийчук, Юрий Щерица, Андрей Пашко, Ярослав Заворотный, Константин Макеев, Дмитрий Медведь, Дмитрий Войтенко (все — Сервит).

Напомним, отбор Суперфинала Евролиги-2021 пройдет с 16 по 20 июня. Сборная Украины выступит в группе А, где ее соперниками будут Португалия, Германия и Азербайджан.