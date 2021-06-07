Украина

Главный тренер сборной Украины лаконично ответил на вопрос журналиста.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка играла против Кипра и добилась убедительной победы со счетом 4:0.

Андрей Шевченко прокомментировал реакцию России на форму сборной Украины.

"Реакция в России на нашу форму меня вообще не интересует. Меня интересует только реакция украинских болельщиков.

А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен", — сказал Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Кипр.