Главный тренер сборной Украины лаконично ответил на вопрос журналиста.
Андрей Шевченко, УАФ
07 июня 2021, 23:04
Сборная Украины в рамках товарищеского поединка играла против Кипра и добилась убедительной победы со счетом 4:0.
Андрей Шевченко прокомментировал реакцию России на форму сборной Украины.
"Реакция в России на нашу форму меня вообще не интересует. Меня интересует только реакция украинских болельщиков.
А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен", — сказал Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Кипр.