Украина

Предлагаем вам материал издания Goal о лидере сборной Украины.

Александр Зинченко один из важнейших людей в футбольной Украине прямо здесь и сейчас. Воспитанник Шахтера добился неимоверного прогресса в последние годы и должен стать важнейшим звеном сборной Украины на грядущем чемпионате Европы.

Предлагаем вашему вниманию материал Goal, в котором автор пообщался с Николаем Матвиенко и другими футбольными личностями об Александре Зинченко.

"Я помню Александра, когда он приехал в академию Шахтера в возрасте 15 лет или около того, — рассказывает Матвиенко. — Сначала он был немного застенчивым и даже сдержанным, но потом он открылся больше".

Тем не менее, с первого дня было ясно, чего он хочет на футбольном поле. Александр проявил настойчивость и решимость на футбольном поле. Уже тогда было ясно, что он станет футболистом высочайшего уровня.

Однако путь Зинченко был далеко не простым. Действительно, всего семь лет назад он был без клуба и играл в футбол на улицах Москвы, задаваясь вопросом, не разрушилась ли его карьера еще до того, как она действительно началась. Зинченко было всего 13 лет, когда он покинул свой родной город в Радомышле на севере Украины, чтобы поступить в академию Шахтера, которая находилась примерно в 500 милях от него.

Он быстро продвинулся по карьерной лестнице в молодежной команде, зарекомендовав себя как атакующий полузащитник с огромным потенциалом. Игра с капитанской повязкой за сборную Украины U-19 намекала, что Зинченко без особых проблем попадет во взрослый состав Шахтера, где выступали Дуглас Коста, Генрих Мхитарян и будущий партнер по Манчестер Сити Фернандиньо. Ему нужно было лишь время.

Однако, когда в 2014 году на Донбассе разразилась война, его мать Ирина решила, что семья должна уехать в Россию. Профессиональная карьера Зинченко была приостановлена, и он был вынужден играть за любительские команды на бетонных полях в Москве.

В то время ведущие российские клубы, в том числе Рубин из Казани, проявили интерес, но из-за контрактного спора с Шахтером он не мог подписать контракт с другим клубом в течение 18 месяцев, прежде чем в 2015 году переехал в малоизвестную международной футбольной общественности Уфу.

Зинченко отличился голом за Уфу и дебютировал за сборную Украины всего за несколько недель до своего 19-летия, в октябре 2015 года, в проигранном Испании матче со счетом 1:0. Однако его вызов в сборную породил некоторые споры. Мало того, что Зинченко был неопытен, он еще и играл в чемпионате России, что не нравилось некоторым украинцам, учитывая конфликт между двумя странами.

Также ходили слухи, что Россия пыталась убедить его принять местное гражданство, что могло бы объяснить его быстрое продвижение во взрослую команду Украины. Однако Зинченко не раз заявлял, что он всегда хотел представлять только страну, в которой родился.

Его партнеры по команде, конечно, никогда не сомневались в его приверженности. Зинченко всегда старался передать все, чему он научился, работая под руководством Хосепа Гвардиолы в Сити, в надежде превратить Украину в крупную силу на международном уровне.

"Александр очень важен для команды, как на поле, так и в раздевалке", — признается Матвиенко. "Зинченко всегда просит нас общаться друг с другом. Он внимательно следит за каждым процессом в Англии и всегда говорит нам, что хорошее общение — это ключевой момент. У него качества лидера, и он сильно влияет на команду. Как он сказал нам: "В Англии нельзя плохо относиться к команде". Таким образом, он пытается внедрить те же принципы в сборной".

Зинченко, безусловно, сыграл решающую роль в отборе Украины на Евро, и теперь он национальный герой.

"С момента своего переезда в Сити Зинченко поддерживает безошибочно узнаваемый имидж Украины, регулярно носит украинский флаг во время празднования титула и продвигает страну с помощью других способов, таких как посещение Украинского культурного центра в Манчестере", — говорит Эндрю Тодос. "Вступление в брак с известной футбольной журналисткой в Украине Владой Седан также привело к тому, что они стали суперпарой местного спорта.

В нынешнем виде у Зинченко вроде бы все есть. Но нет никаких шансов, что он будет принимать что-либо в жизни как должное. Он всегда боролся за каждую возможность, которая появлялась на его пути. Переход на Этихад летом 2016 года за 1,7 миллиона фунтов стерлингов (2,4 миллиона долларов) представлял собой сбывшуюся мечту для Зинченко, но это было только начало борьбы за попадание в основную команду Гвардиолы.

Разветвленная сеть скаутов Сити позволяет им ежегодно собирать многообещающих игроков со всего мира. Некоторые отправляются в аренду клубам, входящим в состав City Football Group, или более мелким клубам по всей Европе. У других есть возможность тренироваться со взрослым составом, а некоторым избранным дается игровое время в основе

Зинченко отправили в аренду в ПСВ в 2016 году, но за сезон в Эйндховене он вышел на поле в старте всего лишь шесть раз.

Однако он отказался сдаваться. Зинченко был убежден, что сможет добиться успеха в Сити, и, после появления в предсезонных матчах летом 2017 года, он дебютировал в октябре того же года в победном матче против Вулверхэмптона в Кубке Карабао.

Поскольку у Гвардиолы возникли проблемы на позиции левого защитника из-за серьезной травмы Бенджамина Менди и не лучшей игры Данило, Зинченко пришлось отказаться от роли атакующего полузащитника, чтобы занять свою позицию в обойме. Теперь, когда за клуб сыграно ровно 100 матчей, он стал ключевым членом команды и важной частью успеха в Премьер-лиге в этом сезоне. Также он дошел до финала Лиги чемпионов.

"Быть ​​частью этого клуба — потрясающее чувство, и каждый год здесь особенный, — сказал он перед поражением от Челси в Лиссабоне со счетом 0:1. "Мы всегда стараемся выиграть каждый титул, и именно поэтому каждый сезон особенный. Я не могу сказать вам, что этот сезон полностью отличается от других, потому что то, как мы усердно работаем, как мы играем, ощущения в раздевалке одинаковы на протяжении всех этих лет".

Он также очень любим одноклубниками, и его регулярно подкалывают из-за сходства с партнером по команде Кевином де Брюйне.

Ходили слухи, что он уйдет из Манчестер Сити прошлым летом, и Наполи, и Вулверхэмптон были заинтересованы в нем, но Зинченко был полон решимости остаться и бороться за свое место. Это оказалось правильным решением. Менди, Фабиан Делф и Жоао Канселу пытались занять позицию левого защитника, но Гвардиола не может не возвращаться к надежности Зинченко.

"Он такой особенный из-за своего темперамента", — сказал эксперт BBC Sport Мика Ричардс. "Когда у команды большой состав и вы знаете, что не будете играть каждую неделю, вы должны сохранять позитивный настрой и оказывать хорошее влияние в раздевалке.

И он хороший игрок. Он вышел в [полуфинале Лиги чемпионов] и полностью изменил игру против Пари Сен-Жермен. Он может играть на позиции крайнего защитника, но он может действовать и полузащите, потому что там он играл раньше. Многие люди этого не знают; они просто считают, что он левый защитник. Но он отличный командный игрок, и у него гораздо больше качества, чем думают люди. Он показал, что может играть на самом высоком уровне".

Его клубный сезон закончился слезами: обезумевший Зинченко остался лежать лицом вниз на траве после поражения Сити от Челси на стадионе Драгау в прошлом месяце.

Однако раньше он блестяще отреагировал на невзгоды, и Украина рассчитывает, что он сделает это снова. Как говорит Матвиенко: "Мы очень долго ждали этого турнира и, конечно, всем хочется проявить себя".

Зинченко, однако, уже неоднократно доказывал, что у него есть все необходимое, чтобы преодолеть любое препятствие, стоящее перед ним.