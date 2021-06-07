Украина

Лидер сборной Украины высказался после игры.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка играла против Кипра и добилась убедительной победы со счетом 4:0.

Александр Зинченко дал комментарий после матча с киприотами.

"В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, которую мы получаем каждый раз, когда играем на полях Украины. Не помню, когда последний раз играл при такой поддержке, даже на финале Лиги чемпионов было меньше людей. Самое главное, что мы выиграли и в хороших кондициях подходим к чемпионату Европы.

Наверное, штатным пенальтистом сборной Украины остается Андрей Ярмоленко, я попросил мяч, чтобы забить гол, который пообещал жене.

Мне и многим ребятам хотелось бы доиграть матч 11 на 11, учитывая, что был удален игрок Кипра. Это товарищеский матч. Для нас, может быть, было бы лучше, если бы играли в равных составах и лучше подготовились к чемпионату Европы.

Марлос и Ярмоленко — наши лидеры. Кто как не они должны вести игру вперед. Они сегодня в очередной раз доказали, что это мастера, у которых стоит поучиться. В том числе и мне.

Подсказки Илье Забарному? У меня очень внимательная жена (интервью брала Влада Седан). Я ему подсказал, что когда переводим мяч с фланга на фланг, то чем быстрее мяч дойдет Ярмоленко или Малиновского, тем лучше", — сказал Зинченко после матча в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Кипр.