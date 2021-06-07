Украина

Украинский универсал реализовал одиннадцатиметровый удар в матче против Кипра.

В заключительном товарищеском матче накануне Евро-2020, сборная Украины уверенно разобралась с Кипром со счетом 4:0.

В этом встрече второй гол был забит в таком же стиле, как и первый — с одиннадцатиметровой отметки. Автором гола стал Александр Зинченко.

По информации журналиста Артура Валерко, это был 30-й реализованный пенальти в истории национальной команды. При этом процент реализации одиннадцатиметровых ударов составляет 85,71%.

Отметим, что первый пенальти в истории сборной Украины был забит в спарринге против Беларуси в 1994 году, а его автором стал Сергей Беженар.

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