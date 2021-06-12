Украина

Футболист рассказал о переходе в новый клуб.

Нападающий ковалевского Колоса Ника Сичинава прокомментировал переход в новый клуб из Ингульца

"Спасибо, что приняли в семью. Эмоции только положительные, коллектив хороший, тренерский штаб – тоже. Готов к работе. Думаю, все будет хорошо.

Как известно, я играл в Ингульце, и как-то команды похожи. «Колос» тоже начинал с низов и добился высшего результата. Я был только рад, что позвонили и пригласили в команду. Против Колос всегда было тяжело играть.

В команде я ни с кем не был знаком лично, решение принимал сам и думаю, что оно правильное. Команда на виду, еврокубки тоже немаловажны. Я выложусь на полную и буду только помогать достигать высших результатов", — рассказал Сичинава в интервью пресс-службе клуба.

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