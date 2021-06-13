Украина

Новичок "горняков" поделился первыми впечатлениями после подписания контракта.

Новичок донецкого Шахтера Педриньо прокомментировал свой трансфер из Бенфики, который обошелся "горнякам" в 18 миллионов евро, что стало вторым самым дорогим приобретением в истории клуба.

"Первые впечатления наилучшие! Хочу поблагодарить клуб за такую возможность. Знаю, насколько Шахтер велик. Уверен, нас ожидает хорошая совместная работа.

Матчи Шахтера? Конечно, я видел несколько матчей, так как здесь играет много бразильцев. Безусловно, мы смотрим и болеем за своих друзей. Я знаю Майкона, Дентиньо, Додо – это те ребята, с которыми мы вместе играли в клубе и сборной. Знаком с Витао, Маркиньосом Сиприано, Фернандо и другими. Мы виделись или слышали что-то друг о друге, но со всеми знакомы.

Советы перед переходом в Шахтер? До того как перейти в Шахтер, я говорил с Майконом, Додо и Дентиньо. Они дали отличные отзывы о клубе. Ребята сказали, чтобы я не беспокоился, и заверили, что здесь меня все будут поддерживать, чтобы я показывал себя только наилучшим образом. Ребята постоянно интересовались, какое же я принял решение, и говорили о Шахтере только хорошее. Рад, что сегодня нахожусь здесь, рядом с вами.

Бывшие игроки Шахтера, перешедшие в топ-клубы Европы? Я знаю их исключительно по именам, но никогда с ними не контактировал. Слышал о Жадсоне, он также выступал в Коринтиансе, здесь оставил свой след в истории. Но из Шахтера вышло много великих игроков, которые сейчас выступают в топ-лигах. Я также постараюсь построить здесь красивую и успешную карьеру.

Мои сильные стороны? Я очень хорошо могу читать и видеть игру, у меня отличный пас. Еще я силен в единоборствах, завершении атак, но и удары с дальнего расстояния мне часто удаются.

Высокая конкуренция? Нужно прекрасно понимать, что в таком клубе сильны все футболисты. Со своей стороны я должен только работать, стараться и отдаваться. Вне зависимости от конкуренции надо уметь выживать в таком клубе, как Шахтер. Считаю, каждый должен вносить свой вклад.

Цели и задачи? Стараюсь думать от игры к игре, от сезона к сезону. Я приехал сюда, чтобы помочь клубу стать победителем и чемпионом. Независимо от того, где нахожусь, стараюсь всегда придерживаться этого принципа. Вместе с командой будем стараться добывать максимальное количество побед и выигрывать как можно больше трофеев.

Номер на футболке? Пока не знаю. Это не главное. Важно, как ты играешь, а не номер на спине. Нужно помогать команде.

Кумиры и примеры? Я левша, поэтому мне нравится Месси и Неймар. Это пример для всех игроков. Именно этими ребятами я восхищаюсь", — приводит слова Педриньо официальный сайт "горняков".

Напомним, вице-чемпион УПЛ подписал с бразильцем пятилетний контракт.