Украина

Новичок Шахтера прокомментировал свой переход из Бенфики.

Новоиспеченный полузащитник донецкого Шахтера Педриньо прокомментировал свой переход из португальской Бенфики.

"Я хочу поблагодарить всех болельщиков Шахтера за то, что вы в меня поверили. Я уверен, что смогу помочь Шахтеру добиться большого успеха, но не только я, но и все мои партнеры по команде.

Мы постараемся выигрывать в каждом матче и вернуть Шахтер на первое место, стать чемпионами, потому что величие клуба действительно позволяет бороться за все титулы", — приводит слова Педриньо пресс-служба "горняков".

Ранее сообщалось, что сумма трансфера бразильского полузащитника составила 18 миллионов евро. С футболистом был подписан пятилетний контракт.