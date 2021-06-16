Украина

Сразу два защитника Динамо заинтересовали итальянский топ-клуб.

Защитники киевского Динамо Илья Забарный и Денис Попов попали в список интересов Наполи, сообщает Areanapoli.it.

По информации источника, скауты итальянского клуба из Неаполя внимательно рассматривают молодых украинцев, которые в настоящее время находятся на Евро-2020 в расположении национальной команды.

Также отмечается, что у Наполи может быть солидная конкуренция в борьбе за Забарного, к которому интерес проявляет Челси, уже предложивший 12 миллионов евро за 18-летнего украинца. Однако Динамо приняло решение не проводить трансферы до завершения Евро-2020.

Что касается Попова, то по нему более реально договориться, так как его трансферная стоимость не превысит отметку в 10 млн евро. В прошлом интерес к Денису проявлял еще один итальянский клуб — Милан.

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