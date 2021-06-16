Украина

С футболистом подписано долгосрочное соглашение.

Луганская Заря объявила о продлении контракта с форвардом молодежной сборной Украины Даниилом Алефиренко.

Новое соглашение рассчитано на три года. До этого контракт действовал до лета 2021 года.

Отметим, что Алефиренко в минувшем сезоне сыграл за луганский клуб три матча, в которых забил один гол (в последнем туре в ворота Александрии).

Ранее сообщалось, что Заря подписала Булецу и Алибекова из киевского Динамо.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.