Украина

Функционер прокомментировал возвращение логотипа и название клуба.

Александр Ярославский президент Металлиста в 2005-2012 прокомментировал решение Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола переименовать ФК Металл в ФК Металлист.

"Дорогие друзья! Как я и обещал, мы возрождаем наш любимый Металлист со всей возможной и невозможной скоростью. Сначала вернули свою символику, а сегодня по решению исполкома УАФ — и историческое название клуба.

Спасибо всем, кто поддерживает нас на этом пути. Болельщикам — за аншлаг на трибунах и ежесекундное внимание к Металлисту, городской и областной власти — за ответственную государственную позицию и понимание важности вопроса.

Благодаря всему этому мы уже вышли на следующий этап — поднимаем фактически из пепла клубную инфраструктуру. Прогресс виден каждый день не на словах, а на деле. О каждом шаге мы рассказываем, чтобы харьковчане знали, что все обещания выполняются.

А впереди у нас самое главное. Уровень клуба определяет качество игры. Необходимо создать современную, техничную, конкурентоспособную команду, которая будет побеждать.

Настоящий Металлист не может пасти задних, он обязан защищать честь Харькова в национальном первенстве, честь Харькова и Украины в еврокубках. Болтаться внизу турнирной таблицы, в зоне вылета он не может!

Поэтому какой Металлист настоящий, а какой подделка, фейк, покажет счет на табло. Но это дело будущего. Пока мы работаем, нас никто не остановит и победа будет за нами, за Харьковом и харьковчанами. Только Харьков, только победа", — написано на сайте Металлиста.

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