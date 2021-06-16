Украина: Первая лига 16 июня 2021, 21:31 Официально: Металл переименован в Металлист Клуб следующий сезон проведет в Первой лиге. ФК Металлист 16 июня 2021, 21:31 Харьковский Металл на своем официальном сайте объявил о переименовании в ФК Металлист и смене логотипа. Украинская ассоциация футбола дала разрешение на переименование клуба в старое название. Напомним, что Металл ранее досрочно гарантировали себе выход в Первую лигу на следующий сезон. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Металл Металлист Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте