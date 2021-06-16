Официально: Металл переименован в Металлист

Харьковский Металл на своем официальном сайте объявил о переименовании в ФК Металлист и смене логотипа.

Украинская ассоциация футбола дала разрешение на переименование клуба в старое название.

Напомним, что Металл ранее досрочно гарантировали себе выход в Первую лигу на следующий сезон.

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