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  • Украина: Первая лига

    16 июня 2021, 21:31

    Официально: Металл переименован в Металлист

    Клуб следующий сезон проведет в Первой лиге.

    ФК Металлист
    ФК Металлист 16 июня 2021, 21:31

    Харьковский Металл на своем официальном сайте объявил о переименовании в ФК Металлист и смене логотипа.

    Украинская ассоциация футбола дала разрешение на переименование клуба в старое название.

    Напомним, что Металл ранее досрочно гарантировали себе выход в Первую лигу на следующий сезон.

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