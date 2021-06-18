В донецком клубе будут работать итальянские специалисты.
Тренерский штаб Шахтера, ФК Шахтер
18 июня 2021, 11:33
Шахтер представил новый тренерский штаб Роберто Де Дзерби.
Ассистентом итальянского специалиста будет Давиде Поссанцини, тренеры по физподготовке – Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи и Агостино Тибауди.
Тренером по методологии назначен Микеле Кавалли, тренер вратарей – Джорджио Бьянки.
Тренерами по технике будут Сальваторе Монако и Паоло Бьянко.
Весь штаб наставника "горняков" состоит из итальянцев.
Ранее Роберто Де Дзерби прокомментировал работу главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу.