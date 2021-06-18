Шахтер представил новый тренерский штаб Роберто Де Дзерби.

Ассистентом итальянского специалиста будет Давиде Поссанцини, тренеры по физподготовке – Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи и Агостино Тибауди.

Тренером по методологии назначен Микеле Кавалли, тренер вратарей – Джорджио Бьянки.

Тренерами по технике будут Сальваторе Монако и Паоло Бьянко.

Весь штаб наставника "горняков" состоит из итальянцев.

Ранее Роберто Де Дзерби прокомментировал работу главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу.