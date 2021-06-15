Украина

Наставник "горняков" прокомментировал работу главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о том, что связывает его и действующего наставника киевского Динамо Мирчей Луческу, а также поделился мыслями о будущих сражениях с "бело-синими".

"Когда Луческу работал в Брешии, я каждые выходные, каждый матч проводил в фанатском секторе. Это было самое жаркое место на трибунах.

Луческу — это великий тренер, это маэстро с большим опытом и мастерством. Для меня это будет дополнительный стимул — противостояние с таким сильным тренер, стимул проявить себя с лучшей стороны.

Я постараюсь подготовить команду наилучшим образом к матчам с Динамо. Я знаю, насколько они важны.

Я не хочу брать на себя ответственность, чтобы смело говорить о том, что Шахтер сражу же прервет гегемонию Динамо. Любой человек, который понимает футбол, не будет говорить об этом", — сказал Де Дзерби на своей презентации в Шахтере.

Ранее Шахтер провел первую тренировку под руководством Де Дзерби.