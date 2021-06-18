Украина

Футболист сообщил, что не продолжит карьеру в клубе.

Полузащитник Александрии Евгений Банада заявил, что покидает клуб по окончанию контракта.

"Подошел к концу этап моей карьеры в ФК Александрия. За эти годы я вырос как футболист и как человек. Я хочу поблагодарить всех кто был рядом со мной в эти годы. Спасибо всей команде, ребятам, с которыми я тренировался и выходил на футбольное поле. Мы радовались нашим победам, и достойно принимали поражение.

Спасибо тренерскому составу, как я поверил и многому меня научил. Спасибо президенту клуба Кузьменко Сергей Анатольевич, за Ваш большой вклад в футбольную команду. Спасибо нашим болельщикам — вы лучшие! Спасибо за вашу поддержку, которую я ощущал на протяжении всего времени. Спасибо каждому сотруднику который работает в футбольном клубе — вы профессионалы своего дела. Александрия навсегда останется в моем сердце. Спасибо всем огромное", — написал Банада в своем Instagram.

Отметим, что Банада выступал за Александрию с 2012 года.

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