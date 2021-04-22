Украина

Поражение от Зари в полуфинале Кубка Украины было решающим для Владимира Шарана.

Александрия будет вынуждена искать себе нового главного тренера по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист ТК Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас в своем твиттере.

По информации источника, наставник Александрии Владимир Шаран не смог выполнить требования руководства клуба, одним из которых было попадание команды в финал Кубка Украины.

"Насколько я знаю договоренности руководства и тренера Александрии, поскольку цель финала Кубка не достигнута, в конце сезона в клубе закончится целая эпоха. Спасибо Владимиру Шарану, что из провинциалов в свое время слепил достойную команду", — написал Бурбас в своем твиттере.

Напомним, вчера Александрия уступила Заре в серии послематчевых пенальти в рамках 1/2 финала Кубка Украины. Видеообзор матча можно посмотреть на Football.ua.

После 22 матчей Александрия набрала 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.