Украина

Александрия продолжает кадровые изменения в своем клубе.

Александрия объявила о завершении сотрудничества с тренерским штабом Владимира Шарана, который покинул команду пару недель назад.

Следом за бывшим наставником, команду покинули его ассистенты Андрей Купцов, Виталий Первак, Сергей Мизин и Вадим Чернышенко.

Также клуб попрощался с врачом Олегом Темником, массажистом Виктором Бидюком, реабилитологом Артуром Погорелым, видеоаналитиком Евгением Довгаленко, старшим администратором Александром Дроботом и спортивным директором Вадимом Яровым.

Помимо них в отставку ушли помощник тренера молодежного состава U-21 Андрей Гаврюшов и администратор команды U-21 Виктор Феда.

По итогам минувшего сезона Александрия финишировала на девятом месте в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, новым главным тренером команды был назначен Юрий Гура.