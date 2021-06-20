Украина

Кипер стал первым летним новичком "азовцев".

Вратарь донецкого Шахтера Никита Турбаевский перебрался в Мариуполь, сообщает официальный сайт "азовцев".

Аренда молодого стража ворот рассчитана на один год.

Турбаевский выступает за молодежную команду Шахтера с 2018 года. В минувшем сезоне кипер провел 22 игры (20 пропущенных мячей, 8 матчей на ноль) в чемпионате U-21.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.