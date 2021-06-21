Украина

Подопечные Николая Костенко обыграли Турцию.

Сборная Украины по пляжному футболу удачно стартовала в квалификации чемпионата мира 2021 года в португальском Назаре. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В стартовом матче группы А подопечные Николая Костенко сломили сопротивление Турции со счетом 7:5.

Украинцы пропустили первыми от Есилирмака, но ответили тремя результативными ударами от Щерицы, Медведя и Зборовского. Во втором тайме Есилирмак и Зборовский оформили дубли, а Терзиоглу сократил отставание в счете. В третьем периоде турки дважды сравнивали счет на табло, но усилиями Борсука, Медведя и Зборовского, "сине-желтые" одержали победу.

Свой следующий матч сборная Украины проведет против Казахстана. Матч состоится завтра, 22 июня, в 16:00 по киевскому времени. В третьем туре украинцы встретятся с Португалией — игра пройдет 23 июня в 18:45.

Украина — Турция 7:5

Голы: Щерица, 8, Медведь, 10, 33, Зборовский, 11, 16, 30, Борсук, 29 — Есилирмак, 8, 14, 30, Терзиоглу, 22, Дениз, 26.

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Сиренко, Заворотный, Борсук, Зборовский, Пачев, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий.