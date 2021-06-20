Украина

"Сине-желтые" уступили португальцам в серии пенальти.

Несмотря на поражение в матче с Португалией, сборная Украины по пляжному футболу смогла обеспечить себе место в Суперфинале Евролиги-2021. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

После побед над Германией (в дополнительное время) и Азербайджаном (в серии пенальти), сборная Украины закрыла для себя отборочный турнир матчем с Португалией, которая занимает место на вершине мирового рейтинга.

Украинцы здорово начали матч благодаря дублю Дмитрия Войтенко, но португальцы смогли собраться и ответить в концовке поединка. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 3:3. В серии пенальти португальцы были точными и в итоге победили со счетом 4:2.

Таким образом, команда Николая Костенко набрала три очка и заняла второе место в группе А, благодаря чему обеспечила себе место в Суперфинале Евролиги-2021, который пройдет 8-12 сентября в Португалии.

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