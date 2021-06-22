Украина

Специалист рассказал о трансфере Марлона.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал переход в клуб защитника Сассуоло Марлона.

"Прежде всего этот трансфер был прерогативой главного тренера. Марлон важен для построения той игры, той системы, которую проповедует Де Дзерби. Это ключевой игрок для атакующего футбола, ведь, как говорит Роберто, у него все начинается с обороны.

Со своей стороны мы также анализировали игрока и видели, что он обладает очень сильными качествами. Технически это один из сильнейших центральных защитников в Европе, поэтому наше предпочтение и пало на него. Важно, что у Марлона есть определенный опыт выступления в Европе. Думаю, в той игре, которую проповедует Де Дзерби, он очень поможет и ему, и всем нам".

"Прежде всего отмечу, что нам удалось завершить комплектацию до вылета команды на зарубежный сбор в Австрию. Это плюс, ведь, по большому счету, еще ни один европейский клуб даже не начинал трансферную кампанию, так как трансферное окно открывается только в июле и продлится до конца августа.

У европейских клубов все это еще впереди, а мы уже осуществили трансферы, и это плюс. У тренера есть вся обойма футболистов, которая ему нужна, что позволяет нормально проводить тренировочный процесс. Рады, что удалось совершить и закрыть сделки по футболистам, которых очень сильно хотели видеть в Шахтере.

Входящих трансферов в это межсезонье на данном этапе больше не будет", — сказал Палкин.

Напомним, Марлон подписал с донецким Шахтером пятилетнее соглашение.