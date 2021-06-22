Украина

Футболист оценил свой переход в клуб.

Новичок донецкого Шахтера защитник Марлон, который ранее выступал в Италии за Сассуоло, прокомментировал свой трансфер.

"Я очень счастлив. Для меня большая честь подписать контракт с Шахтером, чувствую себя избранным. Спасибо за хороший прием! У клуба те же цели и видение, что и у меня. Также мне очень нравятся игровая ДНК и философия тренера, которые полностью совпадают с моими принципами. Перешел сюда, чтобы помогать и быть частью команды.

Ранее я работал с Де Дзерби и, думаю, это преимущество для меня и, наверное, для всего коллектива. Все-таки я уже понимаю идеи тренера и могу передать их другим ребятам. Считаю, это поможет нам воплощать в жизнь задумки наставника.

Конечно, я знаю команду. Смотрел матч с мадридским Реалом. Слежу за Шахтером, ведь через этот клуб прошло так много великих бразильцев: Фред, Алекс Тейшейра, Бернард… Знаю, что до последнего сезона команда смогла завоевать чемпионство четыре года кряду. Надеюсь, мы снова будем побеждать и вместе с партнерами и новым главным тренером оставим свой след в истории Шахтера".

"Знаком ли я с игроками? Уже немного познакомился, но лично никого не знал. Рад, что оказался здесь. Хорошо, что мы будем работать и играть вместе. А если Бог позволит, то сможем добиться многих титулов.

Мои сильные стороны: отличный пас, держание мяча, также я хорошо понимаю тактические требования. Я достаточно командный игрок, потому что футбол – игра коллективная. Именно совместно удается побеждать и что-то выигрывать.

Я в принципе счастлив, что надену футболку Шахтера. Я уже видел несколько сообщений в Instagram, очень рад, что вы так хорошо меня принимаете. Cделаю все, чтобы помогать нашей команде побеждать", — сказал Марлон.

Напомним, Марлон подписал с донецким Шахтером пятилетнее соглашение.