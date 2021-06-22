Нового наставника одесситы объявят позднее.
ФК Черноморец
22 июня 2021, 20:59
Черноморец начал подготовку к новому сезону, в котором команда сыграет в УПЛ. Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.
Сегодня, 25 июня, во второй половине дня футболисты "моряков" вышли из отпуска и собрались на клубной базе в Совиньоне. Футболисты прошли медицинский осмотр и сдали тесты на коронавирус.
Уже завтра игроки проведут две тренировки на футбольных полях УТБ в Совиньоне, но пока без главного тренера, имя которого еще пока не объявлено.
По информации СМИ, новым наставником одесситов станет бывший тренер Динамо U-21 Юрий Мороз.
Напомним, по итогам прошлого сезона Черноморец занял второе место в Первой лиге и завоевал путевку в УПЛ.