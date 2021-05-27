Украина: Первая лига

Вашему вниманию видеообзор поединка Первой лиги Украины.

В центральном поединке 28-го тура Первой лиги Украины одесский Черноморец в гостях минимально обыграл харьковский Металлист 1925 (1:0) и гарантировал себе место в УПЛ на следующий сезон.

Единственный мяч оформил на свой счет Илья Путря, который в начале матча реализовал пенальти в ворота харьковчан.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча:

Металлист 1925 — Черноморец 0:1

Гол: Путря, 12 (с пенальти)

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савин (Дмитренко, 85), Крыськив, Голодюк (Блажко, 80), Батюшин (Ченбай, 80), Пономарь.

Черноморец: Паламарчук, Путря, Мартыненко, Горопевшек, Долгов, Кравченко, Вачиберадзе (Якымив, 86), Брагару (Мащенко, 70), Авагимян (Сухоручко, 79), Козак, Ковбаса (Штогрин, 70).

Предупреждения: Габелок, Пономарь, Ткачук, Кривенцов, Блажко — Путря, Долгов, Горопевшек, Мащенко

Удаление: Пономарь, 77 (повторное предупреждение).