Украина

Ассистент наставника "бело-синих" рассказал о тренировочном процессе в Швейцарии.

Ассистент главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу Олег Гусев прокомментировал подготовку "бело-синих" на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии.

"У нас все идет по плану. Многие ребята работают с 15-го числа, а те, кто приехал недавно, пытаются догнать их. Стараемся так подготовить футболистов, чтобы к первой игре на сборах они подошли под одним знаменателем и постарались показать хотя бы процентов 60 своих возможностей.

Большое количество молодых игроков? Все игроки проходят подготовку по единому плану. Вчера и сегодня были теоретические занятия, где Мистер рассказывал структуру игры, потому что много новых ребят. И все, что он делал в августе, когда только пришел в команду, сейчас фактически повторяет. Надеюсь, эти теории не пройдут бесследно, ребята поймут, как мы играем, и покажут это в своей игре.

Погодные условия в Швейцарии? После 35-градусной жары в Украине, думаю, ребятам приятно работать здесь и выполнять нагрузки при такой погоде. Даже сейчас есть небольшой дождик, прохладно", — приводит слова Гусева пресс-служба киевлян.

Также Гусев поделился своими мыслями о матче 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная Украины обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал турнира.

"Конечно я смотрел матч. Вся страна переживала, все болели за сборную. Могу поздравить нашу страну, болельщиков, команду с достижением такого результата. Ребята молодцы, добились успеха. Теперь игра с Англией, которая для всей Европы является фаворитом, но это должно сыграть на руку нашим ребятам. Даже если они проиграют, ругать их точно никто не будет, поэтому могут раскрепоститься. Если будут играть с такой же самоотдачей, как со шведами, то, думаю, при любом стечении обстоятельств их будут дома встречать, как героев.

Игроки Динамо в сборной и их отсутствие на сборах? Все ждали, что они приедут на второй сбор, поскольку надо готовиться к новому сезону. Но вы сами понимаете, страна ждала этой победы, значит, и мы их подождем. Отдохнут немного, и включатся в работу. Надеемся, что они пройдут еще дальше, и вернутся в расположение клуба в еще более приподнятом настроении", — добавил Гусев.

Напомним, уже сегодня, 1 июля, Динамо проведет свой первый спарринг на сборах в Швейцарии, где соперником киевлян будет швейцарский Базель. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.