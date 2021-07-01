Украина

Футболист больше не является игроком "моряков".

Защитник одесского Черноморца Миха Горопевшек принял решение покинуть клуб в летнее межсезонье.

"Пора закрыть еще одну главу в моей карьере — короткую, но очень позитивную. Черноморец вернулся на свое место — в УПЛ.

В команде и вокруг много замечательных людей, желаю всем всего наилучшего", — написал Горопевшек в своем Instagram.

Горопевшек подписал контракт с одесским клубом в марте 2021 года. За три месяца на его счету девять игр в Первой лиге.

Отметим, что Горопевшик и ранее выступал в Украине. Он долго время защищал цвета луцкой Волыни.

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