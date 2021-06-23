Украина

У одесского клуба есть амбиции на предстоящий сезон.

Сегодня, 23 июня, экс-наставник молодежной команды Динамо U-21 Юрий Мороз стал главным тренером Черноморца.

Ввиду этого, генеральный директор "моряков" озвучил задачи на предстоящий сезон.

"Считаем, что Черноморцу вполне по силам не только закрепиться в Премьер-лиге, но и побороться за место в зоне еврокубков.

Что касается кадровых изменений в составе, то на сегодняшний день мы расторгли контракты по взаимному согласию сторон с пятью футболистами. Нас покинули Евгений Зубейко, Виктор Лиховидько, Максим Мельничук, Станислав Микицей и Владислав Клименко. Вместо них мы привлечем других исполнителей, несколько потенциальных новичков уже находятся в расположении Черноморца.

Подготовительные сборы пройдут в Одессе. Запланировано не менее трех тренировочных матчей — 3-го, 10-го и 17-го июля", сказал Анатолий Мисюра.

Ранее УПЛ опубликовала часть календаря на предстоящий сезон.