Украина

В тренерский штаб также вошли бывшие работники киевского клуба U-19/21.

Экс-наставник молодежной команды Динамо U-21 Юрий Мороз стал главным тренером Черноморца.

В тренерский штаб одесского клуба также вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые, как и Мороз, ранее работали в киевском Динамо (U-21 и U-19). Продолжают трудиться в команде тренеры Алексей Антонов, Алексей Гай, Сергей Демянец, Евгений Боровик, Виктория Самар.

"Цели намечены, требования известны. Если все будет выполняться как следует, то результат обязательно придет", — заявил новоиспеченный тренер "моряков".

Ранее Мороз тренировал сборные Украины U-17, U-18 и U-19. С 2014 года работал тренером в ФК Динамо, возглавлял команды U-19 и U-21. Под его руководством молодежный состав становился чемпионом турнира U-21, в том числе в сезоне 2020/21. Заслуженный тренер Украины (2009).

Напомним, что по итогу минувшего сезона Черноморец вышел в УПЛ.