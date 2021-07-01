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Итальянский тренер рассказал о своих взглядах на то, как должен быть устроен путь к результату.

Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби дал обширное интервью изданию RMC Sports, в котором рассказал о пути к результату — итальянец считает, что нужно улучшать индивидуальные качества игроков, чтобы улучшить игру команды.

- Говоря о демократии, вы говорите со своей командой о новостях, связанных с миром футбола, но также и о повседневных вещах очень далеких от футбольного поля...

- Мы в первую очередь люди. Только так можно стать игроками, тренерами, менеджерами, журналистами и т.д. Вы не можете узнать, что такое мир футбола, если не знаете мира вокруг себя. Когда происходят важные события, в профессиональной жизни или на социальном уровне, для меня нормально, что мои игроки знают мое видение вещей, что я об этом думаю. Это обмен мнениями.

- Еще одно важное выражение для вас — быть главным героем. Если ваша команда владеет мячом, они решают судьбу игры. Вы как-то сказали: “Перебросить мяч от вратаря к нападающему означает сделать ставку. Это не созидание, это просто надежда на то, что нападающий заберет мяч и оставит его себе. " Игра с мячом, решение судьбы матча, контроль — это главная идея?

- За фигурой тренера стоит мужчина. Так что я пытаюсь привнести свою личность в свою тренерскую работу. Если я всю жизнь занимаюсь футболом, я хочу делать это по-своему. Я здесь не для того, чтобы скоротать время. Если я посвящаю столько времени своей жизни футболу, я хочу получать удовольствие, быть главным героем и привносить свои человеческие ценности. Я хочу быть доволен тем, что делаю. И это проходит через то, что я сам определяю, что должно произойти. Это не говорит о том, что мы выиграем, но, по крайней мере, я сделал выбор.

Я все время говорю, что мы выбираем, как мы проиграем, потому что никто не знает, как мы выиграем. Нет единственного способа победить, иначе мы все пошли бы по одному и тому же пути. Я не люблю делать ставки, я не люблю ходить в казино, я не люблю ставки на спорт. Я люблю работать и верю в ценность работы. Делать длинные забросы вперед — все равно что сказать: “Я не знаю, кто получит мяч, противник или я, давайте посмотрим”. А если я концентрирую свою работу с мячом, когда я ошибаюсь, это означает, что мне нужно работать больше, а если я добиваюсь успеха, это означает, что работа окупается.

- В Италии по-прежнему существуют два основных направления мысли и два элемента, которым мы регулярно противопоставляем. Игра и результат. Либо вы строите игру, либо делаете ставку на результат. Не слишком ли в Италии одержимы результатом, несмотря на приход таких тренеров, как Гасперини, Итальяно или Де Дзерби?

- Мы все работаем, чтобы получить результат. Я не работаю над прекрасным без интереса к результату.

- Тем не менее, мы слышали такие мысли о вас в Италии ...

- Да, да, в Италии много чего говорят и пишут, в других странах тоже. Я делаю то, во что верю. Результат — конец пути. Это конечная точка. И все мы хотим получить результат. Но прежде чем мы туда доберемся, нам предстоит пройти долгий путь. Перед результатом вы должны провести игру. И я как тренер могу повлиять на этот путь. Вернее, я могу создать основу, которая приведет к конечному результату. Мы всегда начинаем с самого начала. Мы не можем начать с результата и вернуться назад. Тот, кто говорит, что “важен только результат”, не изобрел горячую воду.

- Мы также наблюдаем несколько причудливых сцен. Когда команде, как это делало Сассуоло несколько раз, удается забить гол благодаря серии передач начиная от своих ворот, все говорят: “Какое потрясающее зрелище”. Но когда защитник ошибается при передаче и дает оппоненту возможность забить, вы слышите: “Вы не можете так играть и рисковать”. Один из игроков, который олицетворяет это, — Марко Верратти, и мы видели его игру на чемпионате Европы против Уэльса и против Австрии.

- Он один из трех итальянских игроков, которые мне нравятся больше всего. Он все умеет. Он может играть как реджиста, как плеймейкер, как центральный полузащитник, так и как треквартиста. Он умеет играть в футбол.

- При оценке работы тренеров для таких людей, как я, есть несколько вещей: качество игры, достигнутые результаты, индивидуальность команды, а также прогресс игроков. Сегодняшний Джуричич уже не тот, который приехал в Италию. То же самое и с Мюльдуром и Бога. И я не говорю о Локателли, Сенси или Лироле. Многие игроки делали с вами знаменитое "salto di qualità" (сделать шаг вперед)...

- Мы собираемся начать с концепции, Иоганн. Я задаю вам вопрос: что позволяет добиться результата?

- Есть разные вещи, но я ...

- (Он прерывает) Самый простой?

- Индивидуальные качества игроков?

- Отлично. Так что, если я улучшу индивидуальные качества игроков, не будет ли легче добиться результата?

- Очевидно.

- По своему опыту я знаю, что результат достигается за счет качества игры, но, чтобы добиться этого качества в игре, вы должны работать над качествами своих игроков. Так что, если я улучшаю игроков, я также улучшаю коллективную игру команды. И если я улучшу коллективную игру команды, у меня больше шансов добиться результата.

- Железная логика... и этот прогресс игроков Сассуоло отражается, как на витрине, на проходящем сейчас Евро-2020. В 26 футболистов сборной Италии входят 3 игрока из этой команды, и давайте не будем забывать, что Капуто и Феррари часто бывали в национальной команде в последние месяцы.

- Я счастлив так же, как родители этих трех игроков.

- Не часто такое встретишь, что три игрока восьмой команды Серии А попали в финальную часть одной из лучших европейских сборных…

- Мы постарались поставить их в наилучшие условия, чтобы они хорошо играли на поле. Они уже были сильными. Мы дали им уверенность, время, возможность развлечься и развиваться. Мы видим результат, и мы будем видеть его и дальше, независимо от их будущего и их домашнего клуба в будущем.

Напомним, что ранее Роберто Де Дзерби рассказал о своем видении футбола, тренировочного процесса, а также важности "десятки" на футбольном поле.