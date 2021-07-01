Украина

Итальянский специалист настаивает на том, что хочет продвигать свои идеи на футбольном поле.

Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби дал обширное интервью изданию RMC Sports, что он не готов променять свободу действий на место в топ-клубе. Он не собирается наслаждаться фактом своего нахождения там, если ему не дают реализовывать свои идеи.

- Я вот уже несколько месяцев думаю, скажите мне, если я ошибаюсь. Для тренеров, которые имеют сильную игровую идентичность, обычно агрессивную, зрелищную или эстетическую, независимо от семантики, попасть в большой клуб — сложно. Нужно много времени, чтобы воплотить в жизнь игровые идеи. Чем сложнее игра, тем больше времени потребуется. За исключением того, что в больших клубах вы должны побеждать, а внутреннее и внешнее давление плохо сочетается со средним или долгосрочным периодом. Также тренер участвует в подборе игроков. В больших клубах все сложнее. И, наконец, работа с топовыми игроками. Проще говоря, сложно управлять Криштиану Роналду, Месси или Неймаром, теми же методами как Капуто и Джуричичем. Итак, как только я все это говорю, я задаю себе вопрос. Будет ли такой тренер, как вы счастливым и действительно самим собой в таком клубе, как Ювентус, Барселона, Манчестер Юнайтед или Реал Мадрид?

- Мне нравится быть свободным. Я не готов отказаться от свободы ради карьеры.

- Но будешь ли ты когда-нибудь готов к этой жертве? У меня нет такого впечатления...

- Подожди, я тебе объясню. Поскольку я люблю свою свободу, я ищу места, где я могу свободно работать, оставаясь собой. Я не ищу работу, которая заставит меня выиграть какой-то трофей, я не ищу работу, которая позволит мне заработать миллионы евро или престижный клуб, чтобы получить удовольствие от самого факта работы в нем. Я хочу работать со своими идеями и со своей личностью. Если сегодня я приехал в Шахтер, который для меня является топ-клубом, то это потому, что условия были подходящими для того, чтобы здесь был собой. Поэтому вопрос не в том, буду ли я когда-нибудь готов пойти в упомянутые вами клубы, а в том, будут ли когда-нибудь эти клубы готовы предоставить мне эту автономию, которая позволит мне работать так, как я хочу. Я не обязательно ищу то, что сияет. Если мне плохо в одном месте, то во мне есть эта свобода, которая заставит меня уйти в одночасье.

- Кроме того, можно быть полностью счастливым, даже не тренируя Реал Мадрид.

- Точно. Когда вы выкладываетесь изо всех сил в своей повседневной работе, вы не можете быть счастливы только из-за денег или престижного лого клуба на своей куртке. Вы счастливы, если работаете со своими ценностями, своими идеями, оставаясь собой. Если вы чувствуете благодарность вокруг себя. Нам нужно понимать, что для каждого из нас важнее всего.

- А по поводу управления игроками из очень больших клубов?

- Я управлял Кевином-Принсом Боатенгом в Сассуоло или бразильским игроком Сандро и Бакари Санья в Беневенто, и мы очень хорошо ладили. Проблемы могут быть как с чемпионом, так и с юношей из резерва.

- За исключением того, что резонанс и последствия не могут быть одинаковыми, если у вас есть проблемы с Роналду или Неймаром с одной стороны и с Сандро...

- Поэтому необходимо видеть, какой вес имеет тренер в клубе. Вес тренера в Сассуоло обязательно менее важен, чем в Реале?

- Точно сказать не могу…

- Это не определить. ТОП игроки такие же люди, как и все остальные. Если вы уважаете их, то легче получить такое же уважение взамен.

- Есть один человек, который никогда не шел на компромиссы, это Марсело Бьелса. Когда он был в Лилле, вы провели с ним несколько дней...

- Марсело великий. И как человек, и как тренер. Его образ жизни, его образ мышления и тот факт, что он никогда не позволял своей карьере зависеть от его личности. Он никогда не ставил свою карьеру выше своих ценностей и образа жизни.

- Кстати о компромиссе. Однажды вы добрались до Палермо, где был президент, который постоянно лез в дела тренеров — Маурицио Зампарини. Это был для вас урок?

- Я был очень молод, и было понятно, что я ошибаюсь. Понятно, что это сослужило мне хорошую службу, это был урок. Сегодня я больше не совершу такую ​​ошибку. Могут быть юношеские ошибки и осознание того, что вы не хотите начинать сначала.

- Выбор поехать в Украину, в Шахтер можно объяснить именно этим уроком? Шахтер предлагает вам хорошую рабочую среду, амбиции, стабильность, качественных игроков...

- У лидеров такое же видение футбола, как у меня. Перед тем, как подписать контракт, я понимал, что клуб разделяет мое видение футбола, и в нем уже были игроки, которые мне очень нравились. Я не особо прошу времени, я больше сосредотачиваюсь на игроках и вещах, которые мне нужны для работы.

- Мы возвращаемся к важности профиля игрока в вашем футболе. Если игрок изначально талантлив, то вы ведь тратите меньше времени на его подготовку, потому что он эволюционирует быстрее.

- Точно. Все получится не сразу, а шаг за шагом. Через месяц Шахтер не сможет быть таким продуктом, каким был Сассуоло после 3 лет работы. Ребенок не ходит через месяц.

- Можете ли вы сравнить свой выбор Шахтера с выбором румынского Клужа, когда вы еще были игроком? Тоже новый опыт за границей, новая культура...

- Безусловно, это тоже одна из причин, по которой я приехал в Шахтер. Во мне неизбежно присутствует любопытство: это желание открывать для себя что-то новое и расширять свои знания с помощью футбола.

- Во время вашей официальной презентации в Украине я помню, как журналист задал вам вопрос о городе Киеве, о том, чего вы ожидаете от своего опыта в Украине, помимо футбола. Вы ответили, что приехали работать и заранее знали, что большую часть города вы не увидите. Вы когда-нибудь отключались от футбола?

- Когда я хочу повеселиться, я думаю о футболе. Когда я хочу расслабиться, я думаю о футболе. Когда я хочу напрячься, я думаю о футболе. Когда я хочу уделить время своей страсти, я думаю о футболе. Когда хочу почувствовать благодарность, я работаю. Не знаю, одержимость ли это, но это то, что меня радует и развлекает. Это позволяет мне жить счастливой жизнью по сравнению с другими. Футбол доставляет мне большое удовлетворение, он дал мне деньги, заставил меня путешествовать, познакомил меня с людьми из самых разных стран, заставил выучить иностранные языки... Почему я должен думать о чем-то другом, кроме футбола?

Напомним, что ранее Роберто Де Дзерби рассказал о своем видении пути команды к успешным результатм.