Украина

Кипер присоединился к новому клубу.

Александрия на своем официальном сайте объявила об аренде вратаря Шахтера Георгия Ермакова.

19-летний страж ворот присоединился к новому клубу сроком на один год.

Во второй половине сезона-2020/2021 Ермаков выступал за юниорский состав Александрии на правах аренды. Дебютировал 8 марта 2021 в матче команд U-19 против Днепра-1 (0: 1).

В составе Александрии U-19 провел 9 матчей, пропустил 8 мячей, в 4 матчах оставлял ворота "сухими".