Украина

Новиков и Мустафаев продолжат играть за команду УПЛ.

Александрия на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником молодежной команды Эмилем Мустафаевым

Соглашение с 19-летним хавбеком рассчитано на два года. Ранее он выступал в составе юниорской и молодежной команд "горожан".

В прошедшем сезоне Мустафаев провел 19 поединков в молодежном чемпионате, в которых забил четыре гола. Его дебют в основной команде состоялся в заключительном матче сезона против Зари (1:2).

Также Александрия объявила о продлении контракта нападающего Андрея Новикова. Новое соглашение с форвардом рассчитано на два года.

В минувшей кампании Новиков провел девять матчей в составе основной команды, в которых забил один гол.

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