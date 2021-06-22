Новиков и Мустафаев продолжат играть за команду УПЛ.
Эмиль Мустафаев, ФК Александрия
22 июня 2021, 19:21
Александрия на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником молодежной команды Эмилем Мустафаевым
Соглашение с 19-летним хавбеком рассчитано на два года. Ранее он выступал в составе юниорской и молодежной команд "горожан".
В прошедшем сезоне Мустафаев провел 19 поединков в молодежном чемпионате, в которых забил четыре гола. Его дебют в основной команде состоялся в заключительном матче сезона против Зари (1:2).
Также Александрия объявила о продлении контракта нападающего Андрея Новикова. Новое соглашение с форвардом рассчитано на два года.
В минувшей кампании Новиков провел девять матчей в составе основной команды, в которых забил один гол.
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