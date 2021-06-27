Украина

Форвард вернулся в украинский чемпионат.

Александрия вслед за Эмилем Мустафаевым объявила о подписании нападающего Олега Кожушко.

Воспитанник СДЮСШОР Торпедо из Николаева перешел в клуб из ереванского Пюника, в котором забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах. Детали заключенного контракта не сообщаются.

Кожушко дебютировал в УПЛ в 2016 году за Днепр в заключительном матча Чемпионата Украины. Ранее форвард выступал за Днепр-1, Колос, Черноморец, а также за юношескую и молодежную сборные Украины.

В составе Александрии в товарищеских матчах против Ингульца и Зари на летних сборах Кожушко отметился голом в каждом из поединков.